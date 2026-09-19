Esra Albayrak'tan Salah tezahüratı! Berat Albayrak ve Nevzat Aydın'dan galibiyet sevinci

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada bordo-mavililer, Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı ve Noah Saviolo'nun da fileleri havalandırdığı mücadelede Galatasaray karşısında farklı bir galibiyet elde etti.

Esra Albayrak'tan Salah tezahüratı

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esra Albayrak'ın Mohamed Salah için yapılan tezahürata eşlik ettiği görüldü.

Tribündeki galibiyet coşkusunun yansıdığı görüntülerde Esra Albayrak'ın Salah tezahüratına katıldığı anlar dikkat çekti.

Berat Albayrak ve Nevzat Aydın da galibiyeti kutladı

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını tribünden takip eden Berat Albayrak ile iş insanı Nevzat Aydın'ın da bordo-mavili takımın 4-0'lık galibiyetinin ardından yaşadığı sevinç görüntülere yansıdı.

Salah'ın üç golle damga vurduğu karşılaşmanın ardından tribünlerde büyük coşku yaşanırken, Albayrak ve Aydın'ın galibiyet kutlamaları da sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.