Esra Albayrak'tan Salah tezahüratı! Berat Albayrak ve Nevzat Aydın'dan galibiyet sevinci

Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederken, mücadeleyi tribünden takip eden isimlerin galibiyet sevinci de dikkat çekti.

Muhammet Çolak
Muhammet Çolak
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada bordo-mavililer, Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı ve Noah Saviolo'nun da fileleri havalandırdığı mücadelede Galatasaray karşısında farklı bir galibiyet elde etti.

Esra Albayrak'tan Salah tezahüratı

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esra Albayrak'ın Mohamed Salah için yapılan tezahürata eşlik ettiği görüldü.

Tribündeki galibiyet coşkusunun yansıdığı görüntülerde Esra Albayrak'ın Salah tezahüratına katıldığı anlar dikkat çekti.

Berat Albayrak ve Nevzat Aydın da galibiyeti kutladı

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını tribünden takip eden Berat Albayrak ile iş insanı Nevzat Aydın'ın da bordo-mavili takımın 4-0'lık galibiyetinin ardından yaşadığı sevinç görüntülere yansıdı.

Salah'ın üç golle damga vurduğu karşılaşmanın ardından tribünlerde büyük coşku yaşanırken, Albayrak ve Aydın'ın galibiyet kutlamaları da sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

Esra Albayrak Berat Albayrak
VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kaşif Kozinoğlu’nun kaldığı koğuşta dikkat çeken iki görüntü
Kaşif Kozinoğlu’nun kaldığı koğuşta dikkat çeken iki görüntü
ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı
ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tepki çekmişti yakalandı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tepki çekmişti yakalandı
Medipol uzmanından bağışıklık uyarısı! Kronik hastalara grip aşısı tavsiyesi
Medipol uzmanından bağışıklık uyarısı! Kronik hastalara grip aşısı tavsiyesi
Vatandaşın börek teklifine Özgür Özel’den yanıt: Tövbe tövbe...
Vatandaşın börek teklifine Özgür Özel’den yanıt: Tövbe tövbe...
Özgür Özel: 'Her gideni Özlem sanıyorum'
Özgür Özel: 'Her gideni Özlem sanıyorum'
Bakan Kurum’dan büyük müjde! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Bakan Kurum’dan büyük müjde! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Erdoğan o genci görür görmez otobüsü durdurup sohbet etti! Emre Vural yaşadıklarını anlattı
Erdoğan o genci görür görmez otobüsü durdurup sohbet etti! Emre Vural yaşadıklarını anlattı
İYİ Parti'den kıyamet koparacak 'satılık bahçeli villa' videosu
İYİ Parti'den kıyamet koparacak 'satılık bahçeli villa' videosu
Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklama olay! Silah dayadı, taciz etti
Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklama olay! Silah dayadı, taciz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün ibretlik hali ters kelepçeyle başına...
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün ibretlik hali ters kelepçeyle başına...
Bakan Kurum'dan anlamlı paylaşım! "Fethiye'de ağlatan Hatay teşekkürü"
Bakan Kurum'dan anlamlı paylaşım! "Fethiye'de ağlatan Hatay teşekkürü"
Eyüpsultan’daki otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Eyüpsultan’daki otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Mersin Limanı'nda kargo gemisindeki aramada 350 kilogram kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda kargo gemisindeki aramada 350 kilogram kokain ele geçirildi
Çankırı'da orman yangını: Müdahale ediliyor
Çankırı'da orman yangını: Müdahale ediliyor
MSB, yerli mühimmat atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı
MSB, yerli mühimmat atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı
Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
Adana'da “Şimşekler” suç örgütüne operasyon: 11 ilde 97 şüpheli gözaltında
Adana'da “Şimşekler” suç örgütüne operasyon: 11 ilde 97 şüpheli gözaltında
Özgür Özel gündem olan videoya açıklık getirdi! Takıntısını böyle açıkladı
Özgür Özel gündem olan videoya açıklık getirdi! Takıntısını böyle açıkladı
Okan Karacan bilgisiyar çalarken kameraya yakalandı iddiası işte o görüntü
Okan Karacan bilgisiyar çalarken kameraya yakalandı iddiası işte o görüntü
YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kara para aklama, suç örgütü kurma ve rüşvet operasyonu
YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kara para aklama, suç örgütü kurma ve rüşvet operasyonu
İstanbul'da iki yolcusunu darbeden taksici yakalandı
İstanbul'da iki yolcusunu darbeden taksici yakalandı