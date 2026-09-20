Medipol’den uyarı! Şah damarı darlığına dikkat sessizce ilerliyor

Hiçbir belirti vermeden ilerleyebilen şah damarı darlığı, beyne giden kan akışını etkileyerek ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle damar sertliğine neden olan diyabet, yüksek tansiyon, ve genetik yatkınlık gibi faktörlerin şah damarlarını da tehdit ettiğini belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, hastalığın erken dönemde fark edilmesinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Boztosun, basit bir Doppler ultrason incelemesiyle damarların değerlendirilebildi.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Beyni besleyen damarların sağlığı, beyin fonksiyonlarının düzenli şekilde devam etmesi açısından büyük önem taşıyor. Şah damarlarında meydana gelen daralmaların ise fark edilmediğinde ciddi sonuçlara neden olabileceğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp damarlarını etkileyen şeker, tansiyon, kolesterol ve sigara gibi risklerin şah damarları için de önemli olduğunu söyledi. Boztosun, özellikle ailesinde damar hastalığı bulunan ve birden fazla risk faktörü taşıyan kişilerin gerekli kontrolleri yaptırması gerektiğine dikkat çekti.

BEYNİ BESLEYEN DAMARLARDA DARALMA OLUŞABİLİYOR

Beynin kanlanmasının birden fazla damar aracılığıyla sağlandığını belirten Prof. Dr. Boztosun, “Beyni besleyen dört damar var. Bunların ikisi ön tarafta bulunan karotis damarları, ikisi de arka tarafta bulunan vertebral damarlar. Beynimiz bu dört damar ile dengeli ve düzenli bir şekilde besleniyor” dedi. Kalp damarlarında daralmaya neden olan birçok risk faktörünün şah damarlarını da etkileyebildiğini ifade eden Prof. Dr. Boztosun, “Kalp damarlarınızda daralmaya ne neden oluyorsa; şeker, tansiyon, kolesterol, sigara, stres gibi faktörler şah damarlarında da aynı sorunlara yol açabiliyor” diye konuştu.

BELİRTİ VERMEDEN İLERLEYEBİLİYOR

Karotis damarlarındaki daralmanın önemli bir bölümünün başlangıçta belirti vermeyebileceğini belirten Prof. Dr. Boztosun, asıl riskin damardaki darlığın fark edilmemesiyle ortaya çıkabileceğini söyledi. Prof. Dr. Boztosun, “Şah damarda bir darlık oluştuysa ve bunu fark etmezsek, istemediğimiz olaylarla, yani felçlerle karşılaşabiliyoruz. Hastalar bir anda konuşma kaybı, elinde veya kolunda kuvvet kaybı, konuşamama ya da hareket edememe gibi durumlarla karşılaşabiliyor” ifadelerini kullandı. Ani konuşma veya anlama güçlüğü, yüzde ya da kolda bacakta özellikle tek taraflı uyuşma veya güçsüzlük gibi belirtiler inme ya da geçici iskemik atak işareti olabilir ve belirtiler kısa sürede geçse dahi acil değerlendirme gerektirir.

DOPPLER ULTRASON İLE TESPİT EDİLEBİLİYOR

Şah damarlarındaki darlığın değerlendirilmesinde Doppler ultrason yönteminden yararlanıldığını belirten Prof. Dr. Boztosun, “Damarı dışarıdan Doppler dediğimiz yöntemle değerlendiriyoruz. Damarda bir daralma var mı, daralmanın derecesi ne durumda ve bunun klinik olarak bir etkisi var mı diye bakıyoruz” dedi. Tedavinin yalnızca damar üzerindeki darlık oranına göre belirlenmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Boztosun, hastanın genel durumunun ve belirtilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Hastalık yok, hasta var. Hastalarımızı iyi değerlendirelim. Bu hasta ilaç tedavisine mi ihtiyaç duyuyor, bu hastaya stent, balon veya cerrahi tedavi mi gerekiyor; buna hastanın durumuna göre karar veriyoruz” diye konuştu.

RİSK FAKTÖRLERİ OLANLAR DİKKAT

Ailesinde kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerin risklerini doktorlarıyla değerlendirmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Boztosun, özellikle sigara kullanımı, hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, hareketsiz yaşam ve genetik yatkınlığın önemine dikkat çekti. Amerikan Kalp Birliği (AHA) bu faktörlerin karotis damar hastalığı açısından önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirtiyor. Prof. Dr. Boztosun, “Risk faktörünüz varsa, yani şekeriniz, tansiyonunuz, kolesterolünüz, sigaranız, stresiniz veya genetik yatkınlığınız varsa bunu ihmal etmeyin. Doktorunuzun değerlendirmesiyle yapılacak Doppler incelemesi, şah damarında darlık veya damar sertliği açısından bilgi verebilir” şeklinde konuştu.

Medipol Sağlık Grubu şah damarı darlığı Prof. Dr. Bilal Boztosun
VİDEOLAR
Alihan Kuriş suç örgütü tanıklarından çarpıcı ifadeler: "CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!"
Alihan Kuriş suç örgütü tanıklarından çarpıcı ifadeler: "CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!"
Özgür Özel: 'Her gideni Özlem sanıyorum'
Özgür Özel: 'Her gideni Özlem sanıyorum'
Esra Albayrak'tan Salah tezahüratı! Berat Albayrak ve Nevzat Aydın'dan galibiyet sevinci
Esra Albayrak'tan Salah tezahüratı! Berat Albayrak ve Nevzat Aydın'dan galibiyet sevinci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kaşif Kozinoğlu’nun kaldığı koğuşta dikkat çeken iki görüntü
Kaşif Kozinoğlu’nun kaldığı koğuşta dikkat çeken iki görüntü
ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı
ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı
Medipol uzmanından bağışıklık uyarısı! Kronik hastalara grip aşısı tavsiyesi
Medipol uzmanından bağışıklık uyarısı! Kronik hastalara grip aşısı tavsiyesi
Alzheimer’da yeni dönem! Erken tanı ve yeni nesil tedaviler Medipol’de
Alzheimer’da yeni dönem! Erken tanı ve yeni nesil tedaviler Medipol’de
Medipol uzmanları panelde buluştu! 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü’nde çok özel uyarılar
Medipol uzmanları panelde buluştu! 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü’nde çok özel uyarılar
Medipol’den enfeksiyon uyarısı: Basite almayın, sepsise dönüşebilir
Medipol’den enfeksiyon uyarısı: Basite almayın, sepsise dönüşebilir
Medipol’den kadınlara uyarı: Topuklu ayakkabı hemoroid olma olasılığını tetikliyor
Medipol’den kadınlara uyarı: Topuklu ayakkabı hemoroid olma olasılığını tetikliyor
Medipol uyardı: Diyet ve light etiketlerine aldanmayın, hiç masum değil…
Medipol uyardı: Diyet ve light etiketlerine aldanmayın, hiç masum değil…
Çocuklukta başlıyor, böbrekleri tehdit ediyor! Medipol’den Akdeniz Ateşi uyarısı
Çocuklukta başlıyor, böbrekleri tehdit ediyor! Medipol’den Akdeniz Ateşi uyarısı
Menisküs sorunlarına Medipol’de yeni yöntem! Hastanın kendi dokusundan oluşturuluyor
Menisküs sorunlarına Medipol’de yeni yöntem! Hastanın kendi dokusundan oluşturuluyor
Çocuğunuz yaşıtlarından geride kalıyorsa dikkat! Medipol’den DMD belirtileri hakkında uyarı
Çocuğunuz yaşıtlarından geride kalıyorsa dikkat! Medipol’den DMD belirtileri hakkında uyarı
Çocuklarda yanlış ayakkabı ayak sağlığını bozuyor
Çocuklarda yanlış ayakkabı ayak sağlığını bozuyor
Dirsekte sinir kayması yaşıyordu çözümü Medipol uzmanları buldu…
Dirsekte sinir kayması yaşıyordu çözümü Medipol uzmanları buldu…
Medipol önlemleri açıkladı! Çocuklarda konuşma gecikmesine dikkat
Medipol önlemleri açıkladı! Çocuklarda konuşma gecikmesine dikkat
Kulak çizgisi kalp krizi belirtisi mi? Cem Yılmaz'da görüldü buna frank işareti deniyor
Kulak çizgisi kalp krizi belirtisi mi? Cem Yılmaz'da görüldü buna frank işareti deniyor
Çocuklarda sık görülen aftlara karşı uyarı
Çocuklarda sık görülen aftlara karşı uyarı
Medipol'den homeopati uyarısı: Hedef sadece belirtiler değil, hastalığın kökeni
Medipol'den homeopati uyarısı: Hedef sadece belirtiler değil, hastalığın kökeni
Medipol'den uyarı: Alerjisi olan çocuklarda adrenalin otoenjektörü hayati önem taşıyor
Medipol'den uyarı: Alerjisi olan çocuklarda adrenalin otoenjektörü hayati önem taşıyor
Yeni eğitim yılı öncesi çocukların sağlığı için altın değerinde öneriler
Yeni eğitim yılı öncesi çocukların sağlığı için altın değerinde öneriler
İdrar tutma alışkanlığı böbrekleri tehdit ediyor
İdrar tutma alışkanlığı böbrekleri tehdit ediyor