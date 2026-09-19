Özgür Özel: 'Her gideni Özlem sanıyorum'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova temasları kapsamında Altınova'da kivi üreticileri ile bir araya geldi. Altınova'da partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Özel, daha sonra kivi bahçesi önünde üreticilerle sohbet etti. Üreticiler, kivinin Türkiye pazarına giriş hikayesini ve yaşadıkları sorunları anlattı. Özgür Özel, "Burada 40 liraya sizden alıyorlar, Yalova'da üç harfli marketler 350 liraya satıyor" ifadesini kullandı.

'HER GİDENİ ÖZLEM SANIYORUM'

Bir üretici, "Güncel sorunlarımızla bir şekilde başa çıkıyorduk ama martın sonunda Yalova Valiliği Toprak Koruma Kurulu, kamu yararı kararı alarak, gördüğünüz asfalttan denize kadar bin 700 dekar araziyi, Altınova Belediye Meclisi'nde planları onayladı. Bir de tarım alanı..." demesi üzerine Özel, "Bizden oyları çalıp AKP'ye giden Özlem'in de payı var o işte değil mi? O önermiş" dedi. Üreticilerin AKP'ye geçen belediye başkanının adının Özlem değil, Yasemin olduğunu hatırlatması üzerine Özel, "Ben de her gideni Özlem sanıyorum. Özlem, Beykoz ve Aydın'da var. Bu Yasemin" dedi.