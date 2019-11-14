Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump izlediği FETÖ videosundan çok etkilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la dün yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü medya mensuplarının sorularını yanıtlayarak "Trump'a karşı olan çevrelerin, ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade etmekte fayda var. Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde." açıklamasında bulundu.

"FETÖ'nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik. Döner dönmez tamamını bir set olarak göndereceğiz." diyen Erdoğan Trump'ın FETÖ ile ilgili izlediği videodan çok etkilendiğini dile getirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Patriotları da alabiliriz dedik

*Patriotları da alabiliriz dedik. Bunu alırken S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz.

(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump'ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm.

*(ABD ile ilişkiler) Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu doğru bilgiye dayalı diyalogdur. Bu alandaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz.

*FETÖ'nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik. Döner dönmez tamamını bir set olarak göndereceğiz.

Glen'in iadesi de konuşuldu

*(Fethullah Gülen'in iadesi) Adalet Bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz.



*Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump’a hem Beyaz Saray’da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım.

*(Güvenli Bölge) NATO ülkelerinin tavrını göreceğiz. Olumlu yaklaşım alırsak ilk etapta kuzeyde bir barış koridoruyla ilgili adım atabiliriz.