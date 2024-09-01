Beşiktaş Sivasspor maçında hata yapmadı: 2-0!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Net Global Sivasspor'u 2-0 yenerek puanını 9'a çıkardı. Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

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Trendyol Süper Lig'de 4. haftasında Beşiktaş sahasında Net Global Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 27. dakikada Ciro Immobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Bülent Uygun yönetimindeki Net Global Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 5. haftada Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Net Global Sivasspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Uduokhai siftah yaptı

Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu.

Muçi ilk kez 11'de

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu.

Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı

Sol Bamba unutulmadı

Dün vefat ettiği açıklanan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba unutulmadı.

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ile taraftarlar Bamba için saygı duruşunda bulundu.

Ağrıları devam eden Onana kadroya alınmadı

Siyah-beyazlı takımda bu sezon kadroya girmeyi başaran Jean Onana, arka adalesinde ağrıları devam ettiği için kadroya alınmadı.

Kamerunlu oyuncu, Lugano ile geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti. Süper Kupa maçında oyuna sonradan giren Onana, Samsunspor ve İsviçre'deki Lugano maçlarında süre alırken, Antalyaspor maçını yedek kulübesinde tamamlamıştı.

Beşiktaş - Sivasspor maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Beşiktaş milli ara öncesi Sivasspor'u 2-0 yendi.

89'GOL! Beşiktaş, Gedson'un golüyle skoru 2-0 yaptı. Sivasspor savunmasında Samba Camara topu uzaklaştırmak isterken ıska geçti. Gedson araya girip karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin üzerinden aşırtarak durumu 2-0 getirdi.

85'Semih'in pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa, dar açından vuruşunu yaptı. Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

79'Rej Manaj'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş yandan auta gitti.

76'Gedson Fernandes'in ortasında Mustafa Hekimoğlu gelişine vurdu. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

75'Semih'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Uduokhai kaleye gönderdi ama top üstten dışarı gitti.

73'Semih Kılıçsoy'un pasında Mustafa Hekimoğlu çaprazdan şansını denedi. Top kaleci Ali Şaşal'dan kornere çıktı.

63'Beşiktaş'ta Rej Manaj, Masuaku'ya orta alanda faul yaptı. Top Beşiktaş'ta.

60'Uğur Çiftçi'nin paslaşarak kullandığı serbest vuruşu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

54'Orta alanda Jonas Svensson, Charilaos Charisis'e faul yaptı.

51'Beşiktaş hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyor. Sivasspor tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekilmiş durumda.

48'Rafa Silva'nın derin pasına Immobile hareketlendi ama hakem İtalyan oyuncunun Samba Camara'ya faul yaptığını işaret etti.

46'Maçın ikinci yarısı başladı.

45'Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

45'İlk yarının sonuna 5 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

39'Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Immobile, koşu gösteren Muci'ye pasını aktardı. Kalesini terk eden Ali Şaşal topu kontrol etti.

36'Sivasspor bu bölümde beraberlik golü için rakip yarı alanda.

Korner32'Sağ kanattan Azizbek Turgunbaev'in ortasında Masuaku topu kornere çeldi.

30'Rafa Silva'nın sağdan arka direğe kestiği topu Sivasspor savunmasında Murat Paluli kornere çeldi.

27'GOL! Beşiktaş, Immobile'nin penaltı golüyle maçta öne geçti.Gol - Ciro Immobile

25'Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, sahaya döndükten sonra penaltı noktasını işaret etti.

24'Pozisyon VAR'da inceleleniyor.

24'Beşiktaş penaltı bekliyor. Masuaku'nun soldan ceza sahasına ortasında Radakovic'e çarpan top sonrası Beşiktaşlı oyuncular hakeme itirazda bulundular.

22'Sağ iç çaprazda topla buluşan Rashica, savunma arkasına Immobile'ye derin top düşündü. Savunmada bu topa ayak koydu.

18'Felix Uduokhai'nin savunma arkasına gönderdiği uzun topu Immobile'den önce savunma uzaklaştırdı.

15'Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Immobile gelişine vurdu. Ali Şaşal Vural topu tek hamlede kurtardı.

12'Beşiktaş orta alanda rakibe baskı yapıyor.

7'Sivasspor'da Rey Manaj, sağ kanattan ceza sahasına orta yapmak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

1'Dolmabahçe'de ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

Beşiktaş - Sivasspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj