Eyüpspor - Trabzonspor maçından gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor konuk olduğu Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.
Eyüpspor puanını 8 yaptı. Trabzonspor ise 2 puana yükseldi.
Trabzonspor'da teknik sorumlu Derelioğlu
Trabzonspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı yerine Eyüpspor maçında teknik sorumlu olarak İhsan Derelioğlu görev aldı.
Montella maçı takip etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve ekibi, Eyüpspor - Trabzonspor maçını tribünden takip etti.
Hakan Çalhanoğlu da mücadeleyi tribünden izledi
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor müsabakasını tribünden izleyenler arasında yer aldı. İstanbul'da toplanacak milli takım kampında yer alacak tecrübeli futbolcu, Süper Lig mücadelesini yerinde takip etti.
Sol Bamba unutulmadı
Eyüpspor - Trabzonspor karşılaşması öncesinde dün hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Eyüpspor 0 - 0 Trabzonspor maçının önemli anları
90'Maçta son düdük geldi. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.
90'Maçın sonuna en az 7 dakika ilave edildi.
89'Omuzunun üzerine düşen Enis Destan için sedye istendi. Genç oyuncu sedyeyle oyun alanının dışına götürüldü.
81'Eyüpspor'da Melih Kabasakal sakatlık yaşıyor.
78'Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Atilla Karaoğlan penaltıyı iptal etti.
76'Eyüpspor'da ceza sahasında Seslar yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı nokasını işaret etti.
63'Malheiro sağdan kale önündeki Enis'e göndermek istedi ama Eyüpspor savunması topu kornere çeldi.
61'Eren Elmalı'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topa Enis Destan kafayı vurdu. Top çerçeveyi bulmadı.
58'Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta Orsic topu ortaladı. Meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.
52'Oyun bu bölümde karşılıklı yapılan fauller ile sık sık duruyor.
48'Fredrik Midtsjoe, orta alanda rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Top Eyüpspor'da.
46'Maçta ikinci yarı başladı.
Maçta ilk yarı golsüz sona erdi.
42'SON ANDA UĞURCAN! Rakip yarı alanda topu alan Samu Saiz, sağ çaprazdan harika vurdu, kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.
41'Cihan Çanak, savunma arkasına sarkan Enis Destan'ı düşündü. Eyüpspor savunması araya girdi.
39'Topla dribbling yapan Okay, savunma arkasına hareketlenen Dragus'a uzun top düşündü. Savunmada Umut Meraş, kafayla topu kornere gönderdi.
32'Sol kanattan tehlikeli gelen Trabzonspor'da Orsic, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla kaleyi düşündü. Savunmada Robin Yalçın'dan kritik müdahale geldi.
29'Trabzonspor'da John Lundstram sakatlık geçirdi. Sağlık ekibi onun için oyun alanında.
26'Sağ kanattan çizgiye kat eden Malheiro, kale sahasına yerden ortaladı. Savunmada Robin Yalçın tehlikeyi uzaklaştırdı.
23'Ceza sahası dışında topu alan Ahmet Kutucu, şut açısını bulduktan sonra direkt kaleyi düşündü ancak Uğurcan hata yapmadı.
19'Tayfur Bingöl'ün sağdan ceza sahasına gönderdiği topta Ahmet Kutucu, meşin yuvarlağı istediği gibi kontrol edemedi.
17'Trabzonspor maçtaki ilk şutunu çekti. Denis Dragus'un ceza sahası dışından gönderdiği top yan ağlarda kaldı.
14'Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
10'Cihan Çanak'ın kullandığı serbest vuruşu Eyüpspor savunması uzaklaştırdı.
6'Sağ kanattan ceza sahasına giren Miftsjö, ortasını kale sahasına yerden gönderdi. Bu topa Thiam dokunamadı.
4'Eyüpspor maça istekli başladı.
2'Umut Meraş'ın kullandığı serbest vuruşta yay üzerinde Ahmet Kutucu topa vurdu. Savunmadan döndü. Dönen topu Emre tamamlamak istedi, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.
Eyüpspor - Trabzonspor ilk 11'ler
Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Melih, Emre, Midtsjo, Samu, Ahmed Kutucu, Thiam
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cihan, Orsic, Enis, Draguş