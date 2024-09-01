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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine değindi.

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