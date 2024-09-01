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KPSS ön lisans oturumu soruları ve cevapları erişime açıldı

KPSS ön lisans oturumu soruları ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ön lisans oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar erişebilecek.

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