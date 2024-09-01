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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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