Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti. Dün oynanan Manisa FK maçından önce rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Sol Bamba’nın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor’un Manisaspor ile oynadığı ve golsüz sonuçlanan karşılaşma öncesi otelde rahatsızlanan teknik direktör Sol Bamba, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sol Bamba, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adanaspor Kulübü, vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun..." ifadelerine yer verildi.

Cenazesi hastane morguna kaldırıldı

Sol Bamba’nın cenazesinin, aktarmasız olarak Fildişi Sahili’ne götürülebilmesi için ülkeler arası diplomatik görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, hastane morgunda bekletilen cenazenin iki ülke arasındaki görüşmelerin ardından İzmir’den direkt uçakla Fildişi Sahili’ne götürüleceği bildirildi.

Hastalığı nüksetti

Öte yandan, 2021 yılında lenf kanserine yakalanan Sol Bamba'nın, 2024 yılında kanseri tamamen yendiği, hastalığının önceki gün nüksettiği öğrenildi

TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vefat eden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den paylaşılan başsağlığı mesajında, "1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolculuk kariyerinde 3 sezon boyunca Trabzonspor forması da giyen Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Souleymane Bamba'nın ailesine, yakınlarına ve başta Adanaspor ile Trabzonspor camiaları olmak üzere Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.