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Adana Demirspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Adana Demirspor 0-1 Galatasaray (CANLI SKOR)
Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Aymbetov
Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Metehan, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Mauro Icardi