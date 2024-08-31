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Adana Demirspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Adana Demirspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Adana Demirspor 0-1 Galatasaray (CANLI SKOR)

Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Aymbetov

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Metehan, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Mauro Icardi

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