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Trabzonspor, aradığı forveti Portekiz'de buldu

Trabzonspor, aradığı forveti Portekiz'de buldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, aradığı forveti Portekiz'de buldu. Simon Banza kiralık olarak Bordo-Mavili formayı giyecek.

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Trabzonspor'un golcü oyuncu Simon Banza ve kulübü Braga ile kiralık olarak anlaşma sağladığı öğrenildi.

beIN Sports muhabiri Erdem Şen'in aktardığı bilgiye göre; bordo mavililer, Braga'nın 28 yaşındaki forveti Simon Banza'yı renklerine bağladı.

2022 yılında Lens'ten Braga'ya transfer olan 1.89 boyundaki Kongolu forvet, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 41 naçta 23 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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