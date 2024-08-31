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Polisten kaçan şüpheli çatı katından düşerek öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Polisten kaçan şüpheli çatı katından düşerek öldü

 Bahçelievler'de polisten kaçan 3 şüpheliden biri, çıktığı çatı katındaki daireden düşerek öldü.

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Kocasinan Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri 3 kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Polisi gören şüpheliler ise kaçarak oturdukları evin bulunduğu sokağa girdi.

Suriye uyruklu oldukları ve kimlikleri olmadığı için polisten kaçtıkları öğrenilen şüphelilerden 2'si gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise çatı katına çıktı.

Polis, kaçan kişinin girdiği dairenin kapısını çaldığı sırada şüpheli balkondan düştü. Sağlık ekipleri 4'üncü kattan düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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