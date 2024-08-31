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Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki: Protokolde ağırlanması kabul edilemez

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki: Protokolde ağırlanması kabul edilemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelelerinin en kararlı şekilde süreceğini belirtti.

"Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, bunları kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleri olarak nitelendirdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur."

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