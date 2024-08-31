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Yemen'de büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

Yemen'de büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

Yemen'in Aden kentinde, El-Mansura ilçesindeki bir benzin istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi ve ölen ile yaralananlar olduğu bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayın yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu bir bölgede gerçekleştiği kaydedildi.

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Yemen'in güneyindeki Aden kentinde bir benzin istasyonunda büyük çaplı patlama meydana geldiği, ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Mansura ilçesine bağlı Et-Tıs'in Caddesi'ndeki benzin istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerleşim bölgesinde meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi ancak net sayı verilmedi.

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