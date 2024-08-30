Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na küfür eden şahıs yakalandı

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler sarf eden Oğuzhan Atsız isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Abone ol
Sosyal medya platformu X'te bir sohbet odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti seçmenine ağır küfürler eden Oğuzhan Atsız isimli şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
O anları Ali Yerlikaya, X hesabından 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu.
İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı:
GEREĞİ YAPILDI-28— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024
Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 pic.twitter.com/n7t60XzcY3