Atatürk'e benzeyen kişi, 30 Ağustos yayınıyla para topladı

Atatürk'e benzerliğiyle fenomen olan Serdar Görel, bu kez 30 Ağustos nedeniyle canlı yayın açarak takipçilerinden para topladı.

Abone ol

Sosyal medyada birbirinden ilginç fenomenlere bir yenisi daha eklendi.

Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel, 30 Ağustos için sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla takipçilerinden para topladı.

"CHP'DEN ADAY OLUN"

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel'e daha önce bir takipçisi kadından ilginç bir teklif gelmişti:

"Siz neden CHP'den milletvekili olmuyorsunuz? Sizin sayenizde CHP kazanır. Bayağı bir faktörünüz, bir faydanız olur ülkemiz için"