BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,68
ALTIN 2.744,42
HABER /  SPOR

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: 3 isim ilk kez çağrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: 3 isim ilk kez çağrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacak maçların 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Milli takıma davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer Abidesi'ne çelenk bıraktı
Bakan Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer Abidesi'ne çelenk bıraktı
2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı!
2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı!
Metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
Metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Fidan Slovenya'da konuştu: "Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor"
Bakan Fidan Slovenya'da konuştu: "Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor"
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kütahya'da esnafı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kütahya'da esnafı ziyaret etti
Bakan Mehmet Şimşek: Deprem bölgesinin inşaatı için 4 milyar dolar dış kaynak sağlandı
Bakan Mehmet Şimşek: Deprem bölgesinin inşaatı için 4 milyar dolar dış kaynak sağlandı
Eurovision Şarkı Yarışması'nın hangi ülkede düzenleneceği açıklandı
Eurovision Şarkı Yarışması'nın hangi ülkede düzenleneceği açıklandı
CHP Genel Başkanı Özel, Dumlupınar'da halka seslendi: "Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunun farkındayız"
CHP Genel Başkanı Özel, Dumlupınar'da halka seslendi: "Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunun farkındayız"
Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile anlaştı
Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile anlaştı
Metro İstanbul duyurdu! Seferler yapılamıyor
Metro İstanbul duyurdu! Seferler yapılamıyor
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu