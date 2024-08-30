Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri çekilen kuranın ardından belli oldu. Fenerbahçe kuraya 2. torbadan katılırken, Galatasaray 3. torba, Beşiktaş ise 4. torbadan katıldı. İşte detaylar...

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre temsilcilermizden Fenerbahçe kuraya 2. torbadan, Galatasaray 3. torbadan, Beşiktaş ise 4. torbadan katıldı.

İşte temsilcilerimizi rakipleri:

Galatasaray: Tottenham (E), Ajax (D), PAOK (E), AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev (E), Malmö (D), Elfsborg (E), RFS (D),

Fenerbahçe: Slavia Prag (D), Manchester United (E), Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), Atletic Bilbao (E), Twente (D)

Beşiktaş: Eintracht Frankfurt (E), Ajax (D), Maccabi Tel Aviv (E), Lyon (D), Malmö (E), Bodo-Glimt (D), Atletic Bilbao (E), Twente (D)

Turnuvanın yeni formatı: UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri şöyle:

1'nci Hafta: 25-26 Eylül 2024

2'nci Hafta: 3 Ekim 2024

3'nci Hafta: 24 Ekim 2024

4'ncü Hafta: 7 Kasım 2024

5'nci Hafta: 28 Kasım 2024

6'ncı Hafta: 12 Aralık 2024

7'nci Hafta: 23 Ocak 2025

8'nci Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025