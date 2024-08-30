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İBB duyurdu metro kullananlar dikkat! O istasyon açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB duyurdu metro kullananlar dikkat! O istasyon açıldı

İstanbul'da Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimarsinan İstasyonu hizmet vermeye başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimarsinan İstasyonu'ndaki yapım işleri tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulluların hizmetine açılan istasyonun, yapılacak Kirazlı-Halkalı Metrosu ile entegrasyonu sağlanacak.

Mimarsinan İstasyonu'nun açılmasıyla 11 istasyona ulaşan Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'den geçerek 5 ilçeyi birbirine bağlıyor.

Uzunluğu 13,39 kilometre olan hatta, 19,5 dakikada ilk istasyondan son istasyona ulaşılabiliyor.

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