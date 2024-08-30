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Küçükçekmece'deki metrobüs kazası! Yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Küçükçekmece'deki metrobüs kazası! Yeni gelişme

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...
Foto Galeri Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var... Galeriye Gözat
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