Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var... İki yönde de seferler durdu
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüs başka bir metrobüse çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır 35 kişi de yaralandı.
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırdı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün, karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği görülüyor.