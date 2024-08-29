BIST 9.757
DOLAR 34,08
EURO 37,94
ALTIN 2.762,62

Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var... İki yönde de seferler durdu

|
Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var... İki yönde de seferler durdu

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüs başka bir metrobüse çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır 35 kişi de yaralandı.

Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var... İki yönde de seferler durdu

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

111
Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var... İki yönde de seferler durdu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

211
Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var... İki yönde de seferler durdu

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırdı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

311
Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var... İki yönde de seferler durdu

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün, karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği görülüyor.

411