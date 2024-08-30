BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,68
ALTIN 2.755,25
HABER /  GÜNCEL

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde resmi geçitle kutlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde resmi geçitle kutlandı

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında resmigeçit töreni yapıldı.

Abone ol

Fatih'teki Vatan Caddesi'nde düzenlenen tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in tören aracının üzerinden birlikleri ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada, ulusça 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını kutlamanın gururunun yaşandığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla aydınlığa giden yolu araladıklarını vurgulayan Tunç, "Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı altında Türk kuvvetleri, düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı aldatmayı başarmıştır. Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçerek 30 Ağustos'a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümü imha etmiştir. Bu büyük zafer ile düşmana son darbe vurularak ardından icra edilen takip harekatıyla da 9 Eylül'de düşman İzmir'den denize dökülmüştür." ifadelerini kullandı.

Tunç, kazanılan zaferi muhteşem kılan unsurun kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş verilmesi olduğunu dile getirdi.

Törende, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Nil Genç "Akdeniz", Ayberk Efe Erdem ise "Zafer Türküsü" şiirini okudu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kars Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden törende daha sonra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personelinin yürüyüşüyle resmi geçit yapıldı.

Jandarma, emniyet ve İBB personeli ile askeri ve emniyet araçlarının yer aldığı geçit törenine vatandaşlar ilgi gösterdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Nefes kesen görüntüler! Türk Yıldızları’ndan Ankara'da saygı uçuşu
Foto Galeri Nefes kesen görüntüler! Türk Yıldızları’ndan Ankara'da saygı uçuşu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İBB duyurdu metro kullananlar dikkat! O istasyon açıldı
İBB duyurdu metro kullananlar dikkat! O istasyon açıldı
Küçükçekmece'deki metrobüs kazası! Yeni gelişme
Küçükçekmece'deki metrobüs kazası! Yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Mesut Özil'den sürpriz hamle! Ümraniyespor ile altyapı ve tesisleşmede iş birliği yapacak
Mesut Özil'den sürpriz hamle! Ümraniyespor ile altyapı ve tesisleşmede iş birliği yapacak
Fatih Süleyman Denizolgun "Artık hesap sorma vaktidir" diyerek paylaştı!
Fatih Süleyman Denizolgun "Artık hesap sorma vaktidir" diyerek paylaştı!
MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! PKK'nın patlayıcılarını hazırlayan 2 terörist etkisiz hale getirldi
MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! PKK'nın patlayıcılarını hazırlayan 2 terörist etkisiz hale getirldi
Bursa'da 2 aylık bebek yaşamını yitirdi
Bursa'da 2 aylık bebek yaşamını yitirdi
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
10 soruda enflasyon düzeltmesi
10 soruda enflasyon düzeltmesi
YKS'ye birlikte hazırlanan iki arkadaş, dereceyle aynı tıp fakültesini kazandı
YKS'ye birlikte hazırlanan iki arkadaş, dereceyle aynı tıp fakültesini kazandı
Reklam Kurulu, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tanıtımları mercek altına aldı
Reklam Kurulu, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tanıtımları mercek altına aldı
Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi
Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi