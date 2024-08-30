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Nefes kesen görüntüler! Türk Yıldızları’ndan Ankara'da saygı uçuşu

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Nefes kesen görüntüler! Türk Yıldızları’ndan Ankara'da saygı uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı.

Nefes kesen görüntüler! Türk Yıldızları’ndan Ankara'da saygı uçuşu

102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Büyük zafer, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

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Nefes kesen görüntüler! Türk Yıldızları’ndan Ankara'da saygı uçuşu

Kutlamaların merkezi konumundaki Ankara’da ise nefes kesen bir gösteri vardı.

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Nefes kesen görüntüler! Türk Yıldızları’ndan Ankara'da saygı uçuşu

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’de tören düzenlendi. Tören sonrası Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.
 

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Nefes kesen görüntüler! Türk Yıldızları’ndan Ankara'da saygı uçuşu

Gösteri, heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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