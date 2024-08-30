Nefes kesen görüntüler! Türk Yıldızları’ndan Ankara'da saygı uçuşu
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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı.
102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Büyük zafer, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.
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Kutlamaların merkezi konumundaki Ankara’da ise nefes kesen bir gösteri vardı.
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30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’de tören düzenlendi. Tören sonrası Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.
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Gösteri, heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu.
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