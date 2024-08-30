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2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı!

Batman'da içine girdiği düdüklü tencerede sıkışan 2 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

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Eslem Eren, evinin mutfağında oyun oynadığı sırada girdiği düdüklü tencerede sıkıştı. Ağlama sesi üzerine mutfağa gelen annesi, tencereye sıkışan çocuğunu kurtarmak istedi.

Çocuğun tencereden çıkarılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

Eslem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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