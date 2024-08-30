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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kütahya'da esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kütahya'da esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

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Bakan Yerlikaya, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yılı törenlerine katılmak üzere geldiği ilçede, cuma namazını Ulu Cami'de kıldı.

Cami bahçesinde Kütahya Valisi Musa Işın ile vatandaşlara pilav dağıtan Yerlikaya, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet ederek bol kazançlar dileyen Yerlikaya, vatandaşlarla ve çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Yerlikaya'ya, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

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