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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe, geçici transfer için anlaşmaya vardığı Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı, sağlık kontrolü ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdi. 28 yaşındaki oyuncu, Atatürk Havalimanı'nda sportif direktör Mario Branco tarafından karşılandı.

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Fenerbahçe'nin geçici transferi için anlaşmaya vardığı Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, kulübü Fiorentina ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Amrabat'ı sağlık kontrolünden geçmesi ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a getirdi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu sportif direktör Mario Branco karşıladı.

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