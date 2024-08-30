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Reha Muhtar yeniden entübe edildi!

Reha Muhtar yeniden entübe edildi!

Geçtiğimiz günlerde uyandırılan ve durumu stabil olduğu açıklanan Reha Muhtar'ın, yeniden entübe edildiği ve solunum sıkıntısı yaşadığı aktarıldı.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlanan ve hastaneye kaldırılan eski spiker Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde uyandırılmıştı. Durumunun stabil olduğu belirtilen Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. 

Basına yansıyan bilgilere göre; Reha Muhtar'ın genel durumu iyiye gittiği için doktorları 'hayati tehlikeye atlattı' diyerek uyandırıp yürütmek istedi.

YENİDEN ENTÜBE EDİLDİ
Ancak yaşanan bir sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorları, Muhtar'ı yeniden entübe etti. Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

Avukatı Mustafa Demiral, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Reha Muhtar'ın entübe edilme sürecinin sona erdiğini ve konuşmaya başladığını açıklamıştı.

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