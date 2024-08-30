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Trabzonspor'da flaş karar! Abdullah Avcı'yla yollar ayrıldı

Trabzonspor'da flaş karar! Abdullah Avcı'yla yollar ayrıldı

Trabzonspor'un Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı aldığı ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın Şenol Güneş'i takımın başına getirmeye çalıştığı iddia edildi.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili flaş bir karar alındı. 

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. 

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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