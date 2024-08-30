Zaha transferinde "Maaşını Galatasaray ödeyecek"

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Wilfried Zaha, Fransa Ligue 1 ekiplerimden Lyon'la her konuda anlaşmaya vardı.

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Galatasaray'da gözden çıkarılan Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu, Fransa'nın yolunu tuttu.

Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiraladı. 31 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında Fransız ekibinin başarısı için ter dökecek.

"MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK"

Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe'de yer alan habere göre; oyuncunun yıllık 6 milyon euro olan maaşının neredeyse tamamı Galatasaray tarafından ödenecek. Lyon, Zaha için Galatasaray’a 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

GALATASARAY'DA 10 GOL 5 ASİSTLE OYNADI

Wilfried Zaha, Galatasaray formasını 43 maçta giydi. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.