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Gamze Gürdal, gümüş madalyanın sahibi oldu

Gamze Gürdal, gümüş madalyanın sahibi oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.

Grand Palais'te düzenlenen kadınlar K44 57 kilo para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Gamze Gürdal, finalde 5 numaralı seribaşı Çinli sporcu Yuije Li'yle karşılaştı.

GAMZE, GÜMÜŞ MADALYAYI ALDI

Rakibine 11-0 yenilen Gamze, oyunları gümüş madalyayla tamamladı. Çinli sporcu ise altın madalyanın sahibi oldu.

PARALİMPİK OYUNLARI'NDA İLK KEZ MADALYA ALDI

Kariyerine Avrupa şampiyonlukları ve dünya ikincilikleri bulunan milli sporcu, ilk kez paralimpik oyunlarda madalya elde etti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

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