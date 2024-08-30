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Anıtkabir 30 Ağustos'ta 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Anıtkabir 30 Ağustos'ta 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 352 bin 26 kişi tarafından ziyaret edildi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, bugün ziyarete açıldığı resmi tören bitiminden saat 22.00'ye kadar olan sürede 352 bin 26 kişiyi ağırladı.

Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, martta 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayısta 577 bin 623, haziranda 345 bin 753 ve temmuz ayında 388 bin 418 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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