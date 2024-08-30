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Filistin Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria’da 20 Filistinli şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria’da 20 Filistinli şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli sayısının 20 olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Çarşamba gününün şafak vaktinden bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde şehit sayısı 20'ye yükseldi.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinde Kızılay’a ait 3 ekip aracının İsrail askerlerinin saldırısına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, “Cenin kenti ve kampında üçüncü gününde devam eden kuşatma altında olan vatandaşların çağrılarına yanıt vermekte büyük zorluk yaşıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ekip araçlarının İsrail askerlerinin hedefi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, biri gönüllü doktor olmak üzere saldırıya uğrayan 3 araçta bulunan sağlık çalışanlarının yaralandığı belirtildi.

Gönüllü doktorun elinden gerçek mermiyle vurularak yaralandığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da, Filistin Kızılayı ekiplerinin hedef alınmasını kınayan bir açıklama yayınladı.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor.

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