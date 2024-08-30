Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden o iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan "askerlerin nizami şekilde yürüyemediği" iddialarının manipülasyon olduğunu açıkladı. Görüntünün, Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerine değil, yedek subaylara ait olduğu ve yemin töreni sonrası kaydedildiği belirtildi. Açıklamada, bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili “Üniformalı askerlerin yanaşık düzende nizami şekilde yürüyemediği” yönündeki iddiaların manipülasyon olduğu bildirildi.

Bahse konu görüntünün geçmiş yıllarda da benzer iddialarla gündeme getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Görüntü, Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerine değil, 1 aylık acemilik eğitiminin ardından asteğmen rütbesini alan yedek subaylara aittir. Video, yemin töreni sonrasında kaydedilmiştir. Düzensiz yürüyüş, asteğmenlerin yemin töreninde ailelerinden eşyalarını aldıktan sonra üstlerini değiştirmek üzere koğuş bölgesine giderken aniden uygun adıma geçilmesi nedeniyle oluşmuştur.”

Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara edilmemesi istendi.