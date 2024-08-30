Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek 10 puanla liderliğini sürdürdü. Golleri Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko kaydederken, teknik direktör Jose Mourinho bu sezon ilk kez aynı 11 ile sahaya çıktı.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic(2) ve Edin Dzeko kaydetti.

Puanını 10 yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Galibiyetle tanışamayan Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.

İlk kez aynı 11 ile sahada

Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü.

Sezon başından beri hem sakatlık hem de transferler dolayısıyla aynı kadroyla sahaya çıkamayan Portekizli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında aynı 11'i değerlendirdi.

Cezasi sona eren Mert Hakan kadroda

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer aldı.

Geçtiğimiz sezondan 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlayan deneyimli oyuncu, Corendon Alanyaspor karşısında forma şansı bekledi.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

67'GOL! Dzeko skoru 3-0 yaptı. İrfan Can ceza sahasının sağından içeri çevirdi. Penaltı noktasından vuruşunu yapan Dzeko topu ağlara gönderdi.

65'GOL! Tadic skoru 2-0 yaptı. Gönderilen uzun pasta savunma arkasına sarkan Tadic, topu alarak ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş yapn Tadic topu ağlara gönderdi.

52'Alanyasporlu oyuncular bu dakikada kendi yarı alanlarında pas yaparak oyun kurmaya çalışıyor.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'+2' İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

42'GOL Tadic skoru 1-0 yapan golü attı. Dzeko ceza sahası sağ çizgisinden içeri ortaladı. Kale önünde topla buluşan Tadic'in vuruşunda top ağlara gitti.

40'Makouta sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Topu İsmail kafayla uzaklaştırdı.

37'Tadic ceza yayının gerisinden kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleyi düşündü. Tadic'in vuruşunda top üstten auta gitti.

31'Mert sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

25'Tadic sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Ön direkte İsmail'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

20'Fred ön alan baskısı yaparak topu kazandı. Topu kontrol eden Maximin çalımlarla önünü boşaltı fakat şut çekemedi ve topu kaybetti.

13'Ceza sahasının solunda topu alan Maximin'in vuruşunda top savunmadan döndü.

8'Ceza sahasının sağında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

1'İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Fenerbahçe - Alanyaspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Furkan, Hadergjonay, Makouta, Richard, Yusuf, Efecan, Serdar, Cordova