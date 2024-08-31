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Meteoroloji'den az önce uyarı geldi listede İstanbul'da var! Ani sel, su baskını, yıldırım...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den az önce uyarı geldi listede İstanbul'da var! Ani sel, su baskını, yıldırım...

Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu..

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 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, bugün Marmara'da beklenen gök gürültülü sağanak, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli, Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ile Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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