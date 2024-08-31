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Wilfried Zaha resmen Lyon'da!

Wilfried Zaha resmen Lyon'da!

Lyon, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha'yı 1 sezonluğuna kiraladığını ve bu transfer için Galatasaray'a 3 milyon euro ödeyeceğini duyurdu. Zaha'nın Galatasaray ile 2026'ya kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.

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Lyon, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha'yı 1 sezonluğuna kiraladığını resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, sarı kırmızlı takıma 3 milyon euro ödeneceğini belirtildi.

2026'ya kadar sözleşmesi var

Galatasaray'ın geçen renklerine bağladığı Fildişi Sahilli yıldızı sarı kırmızılı ekiple 43 maça çıktı, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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