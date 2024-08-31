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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın acı günü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız vefat etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız vefat etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

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