BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,64
ALTIN 2.742,20
HABER /  EKONOMİ

Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Abone ol

Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, PKK/KCK bağlantılı 14 gerçek kişi ile 1 tüzel kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı 20 gerçek kişi ile 18 tüzel kişinin ve MKP terör örgütü bağlantılı 5 gerçek kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Öte yandan, terörizmin finansmanı suçu iddiasıyla mal varlığı dondurulan Yunus Emre Sarban ve Sevda Vural'a yönelik hükümler, makul sebeplerin ortadan kalktığı gerekçesiyle kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
"2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiası! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
"2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiası! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı
Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı
Wilfried Zaha resmen Lyon'da!
Wilfried Zaha resmen Lyon'da!
Yemen'de büyük patlama! Ölü ve yaralılar var
Yemen'de büyük patlama! Ölü ve yaralılar var
Gamze Gürdal, gümüş madalyanın sahibi oldu
Gamze Gürdal, gümüş madalyanın sahibi oldu
Anıtkabir 30 Ağustos'ta 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Anıtkabir 30 Ağustos'ta 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden o iddialara yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden o iddialara yalanlama
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Filistin Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria’da 20 Filistinli şehit oldu
Filistin Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria’da 20 Filistinli şehit oldu
Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na küfür eden şahıs yakalandı
Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na küfür eden şahıs yakalandı
Erdoğan, şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü
Erdoğan, şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü
Metrobüs kazasıyla ilgili 8 şüpheliden 5'i için tutuklama talebi
Metrobüs kazasıyla ilgili 8 şüpheliden 5'i için tutuklama talebi