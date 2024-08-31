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Mersin'de korkunç olay! 21. kattan otomobilin üzerine düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Mersin'de korkunç olay! 21. kattan otomobilin üzerine düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde 21. kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de korkunç olay! 21. kattan otomobilin üzerine düştü

İddiaya göre, M.U. (33) Tömük Mahallesi'ndeki bir apartmanın 21'inci katının balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

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Mersin'de korkunç olay! 21. kattan otomobilin üzerine düştü

Aracın açılır tavanından içeri giren ve sıkışan M.U. itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

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Mersin'de korkunç olay! 21. kattan otomobilin üzerine düştü

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdemli Devlet Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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Mersin'de korkunç olay! 21. kattan otomobilin üzerine düştü
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