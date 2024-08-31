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Devlet Bahçeli'den talimat! Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Devlet Bahçeli'den talimat! Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı yapılacak

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Adana'nın Sarıçam ilçesinde Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı yapılacak.

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MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli'nin talimatıyla, MHP'li Sarıçam Belediyesi'nin çalışmalarına başladığı projenin 5 Ocak 2025'te tamamlanması bekleniyor.

Proje kapsamında, müze, "Emmoğlu Yazlık Açık Hava Sineması", park, kütüphane, sanat atölyesi, "Merak Etme Sen Dinleti Alanı" ve kafe alanları mevcut.

Aynı zamanda merdiven kenarlarına konulacak tarihler ve yazılarla ziyaretçiler bilgilendirilecek. Yapının her iki tarafında ağaçlar olacak.

Proje kapsamında yapımı planlanan açık hava sinemasının aydınlatmalarının üzerine Ferdi Tayfur'un şarkılarının isimleri yerleştirilecek.

Park ve sosyal yaşam alanının bulunduğu yerde ise Tayfur'un heykeli ile film afişleri vatandaşların önüne çıkacak.

Projenin, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 5 Ocak'ta tamamlanması bekleniyor.

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