Aslı Baykal'dan CHP'ye tepki: Tanju Özcan'ın ne günahı vardı?

Sokak röportajı sonrası tutuklanan ve geçtiğimiz gün tahliye olan Dilruba Kayserilioğlu, İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına katıldı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal "Bir yaptıkları bir yaptıklarını tutsa bari!" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanarak cezaevine konulan ve geçtiğimiz gün tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun İzmir Enternasyonal Fuarı açılışında onur konuğu yapılması tepkilere neden oldu.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da CHP'ye tepki gösterdi. Baykal sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hakaret serbest ve fikir özgürlüğü ise ve protokolde ağırlamak gerekiyorsa Bolu belediye başkanı Tanju Özcan'ın ne günahı vardı?

Bir yaptıkları bir yaptıklarını tutsa bari!"