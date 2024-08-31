BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,64
ALTIN 2.742,20
HABER /  POLİTİKA

Aslı Baykal'dan CHP'ye tepki: Tanju Özcan'ın ne günahı vardı?

Aslı Baykal'dan CHP'ye tepki: Tanju Özcan'ın ne günahı vardı?

Sokak röportajı sonrası tutuklanan ve geçtiğimiz gün tahliye olan Dilruba Kayserilioğlu, İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına katıldı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal "Bir yaptıkları bir yaptıklarını tutsa bari!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Abone ol

Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanarak cezaevine konulan ve geçtiğimiz gün tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun İzmir Enternasyonal Fuarı açılışında onur konuğu yapılması tepkilere neden oldu.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da CHP'ye tepki gösterdi. Baykal sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hakaret serbest ve fikir özgürlüğü ise ve protokolde ağırlamak gerekiyorsa Bolu belediye başkanı Tanju Özcan'ın ne günahı vardı?

Bir yaptıkları bir yaptıklarını tutsa bari!"

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Kulübü duyurdu! O futbolcu ile yollar ayrıldı
Galatasaray Kulübü duyurdu! O futbolcu ile yollar ayrıldı
Polisten kaçan şüpheli çatı katından düşerek öldü
Polisten kaçan şüpheli çatı katından düşerek öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan derece alan sporcu ve askerleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan derece alan sporcu ve askerleri kabul etti
Babasını öldürüp polise teslim oldu! İfadesinde bakın ne dedi
Babasını öldürüp polise teslim oldu! İfadesinde bakın ne dedi
Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat için imza töreni düzenledi
Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat için imza töreni düzenledi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor! Bakan Murat Kurum: Durmayacağız...
Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor! Bakan Murat Kurum: Durmayacağız...
Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki: Protokolde ağırlanması kabul edilemez
Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki: Protokolde ağırlanması kabul edilemez
Meteoroloji'den az önce uyarı geldi listede İstanbul'da var! Ani sel, su baskını, yıldırım...
Meteoroloji'den az önce uyarı geldi listede İstanbul'da var! Ani sel, su baskını, yıldırım...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın acı günü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın acı günü
Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu
Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu
"2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiası! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
"2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiası! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama