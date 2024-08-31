Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yla yollar ayrıldı

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir" ifadelerine yer verildi.