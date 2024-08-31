Türk savaş uçakları Romanya hava sahasında

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağının Romanya hava sahasındaki eğitim faaliyetine katıldığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarının Romanya hava sahasında eğitim faaliyetine katıldığını duyurdu.

TÜRK JETLERİ BEĞENİ TOPLADI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağı, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 29 Ağustos'ta Romanya hava sahasında gerçekleştirilen eğitim faaliyetine katıldı.

Uçakların Romanya hava sahasındaki görüntüleri beğeni topladı.