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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çelik Kubbe projemizi tüm unsurları ile hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında yerli ve milli savunma sanayiye dikkat çekti.

"ÇELİK KUBBE'Yİ YAKINDA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Türkiye'nin İsrail'in Demir Kubbe'sine karşılık olarak "Çelik Kubbe" adını verdiği yeni bir katmanlı hava savunma sistemine değinen Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

İnsansız hava araçlarında yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, tüm dünyada gıptayla takip ediliyor.

Çelik Kubbe projemizi tüm unsurları ile hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak.

Silahlarımızın birbiri ile entegre çalışmasını sağlayacak. Hava kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin gayreti içindeyiz.

"TÜRKİYE KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESMEK ZORUNDA OLAN BİR ÜLKE"

Şu gerçeği akıl sahibi herkes çok rahat görüyor. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir. Patriot bataryası göndermekten bile imtina ettiler. Bölücü terör örgütünü kırmızı halılar ile karşılamaktan çekinmediler.

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