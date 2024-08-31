Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Amcasının aracındaki DNA ile eşleşti

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin'in kıyafetindeki DNA ile amcasının aracındaki DNA'nın eşleştiği duyuruldu..

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılmıştı. Aramalar; 11'inci günde de sürüyor. Ancak ekipler şimdiye kadar yeni bir ize rastlamadı.

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltındaydı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

AMCASI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G. gözaltına alındı.

AMCANIN ARACINDAKİ DNA İLE NARİN'İN KIYAFETİNDEKİ DNA EŞLEŞTİ

TRT HABER'de yer alan habere göre; Amcanın aracının şoför koltuğundan alınan DNA örnekleri, Narin'in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örnekleriyle eşleşti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA SON DURUM

Arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı.

Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu.

7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Ekipler, Narin'e ait bir iz aramaya devam ediyor. Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.