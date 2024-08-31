BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,64
ALTIN 2.742,20
HABER /  GÜNCEL

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Amcasının aracındaki DNA ile eşleşti

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Amcasının aracındaki DNA ile eşleşti

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin'in kıyafetindeki DNA ile amcasının aracındaki DNA'nın eşleştiği duyuruldu..

Abone ol

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılmıştı. Aramalar; 11'inci günde de sürüyor. Ancak ekipler şimdiye kadar yeni bir ize rastlamadı.

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltındaydı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

AMCASI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G. gözaltına alındı.

AMCANIN ARACINDAKİ DNA İLE NARİN'İN KIYAFETİNDEKİ DNA EŞLEŞTİ

TRT HABER'de yer alan habere göre; Amcanın aracının şoför koltuğundan alınan DNA örnekleri, Narin'in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örnekleriyle eşleşti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA SON DURUM

Arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı.

Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu.

7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Ekipler, Narin'e ait bir iz aramaya devam ediyor. Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı
Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı
Ali Koç, başkanlığındaki 100. transferini yaptı
Ali Koç, başkanlığındaki 100. transferini yaptı
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Türk savaş uçakları Romanya hava sahasında
Türk savaş uçakları Romanya hava sahasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yla yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yla yollar ayrıldı
Putin'den dikkat çeken ziyaret! Tutuklanma ihtimali mi var?
Putin'den dikkat çeken ziyaret! Tutuklanma ihtimali mi var?
Trabzonspor, aradığı forveti Portekiz'de buldu
Trabzonspor, aradığı forveti Portekiz'de buldu
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Tunceli'de Deprem Bekliyorum
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Tunceli'de Deprem Bekliyorum
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
SGK'ye personel alınacak! Başvuru tarihleri belli oldu
SGK'ye personel alınacak! Başvuru tarihleri belli oldu
Devlet Bahçeli'den talimat! Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı yapılacak
Devlet Bahçeli'den talimat! Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı yapılacak