BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,64
ALTIN 2.742,20
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı

Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı

Galatasaray'da Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Abone ol

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Mauro Icardi, 24. dakikada sakatlandı. Icardi, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Galatasaray'da sakatlanan Icardi yerine 25'te Batshauyi oyuna dahil oldu.

"YIRTIK ŞÜPHESİ VAR"

Güntekin Onay, yayıncı kuruluşta maçın devre arasındaki programda Icardi'nin sakatlığı için, "Mauro Icardi'nin arka adalesinde yırtık şüphesi var." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Para milli okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı
Para milli okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması
Erdoğan: Sürdürülebilir balıkçılık için denizlerimizi korumamız gerekiyor
Erdoğan: Sürdürülebilir balıkçılık için denizlerimizi korumamız gerekiyor
Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi
Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Amcasının aracındaki DNA ile eşleşti
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Amcasının aracındaki DNA ile eşleşti
Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı
Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı
Ali Koç, başkanlığındaki 100. transferini yaptı
Ali Koç, başkanlığındaki 100. transferini yaptı
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Türk savaş uçakları Romanya hava sahasında
Türk savaş uçakları Romanya hava sahasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yla yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yla yollar ayrıldı
Putin'den dikkat çeken ziyaret! Tutuklanma ihtimali mi var?
Putin'den dikkat çeken ziyaret! Tutuklanma ihtimali mi var?