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Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı
Galatasaray'da Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.Abone ol
Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Mauro Icardi, 24. dakikada sakatlandı. Icardi, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Galatasaray'da sakatlanan Icardi yerine 25'te Batshauyi oyuna dahil oldu.
"YIRTIK ŞÜPHESİ VAR"
Güntekin Onay, yayıncı kuruluşta maçın devre arasındaki programda Icardi'nin sakatlığı için, "Mauro Icardi'nin arka adalesinde yırtık şüphesi var." ifadelerini kullandı.