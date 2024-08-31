Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Trabzonspor, henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

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Trabzonspor, yeni teknik direktörün Süper Lig'deki Eyüpspor maçının ardından belirleneceğini açıkladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda henüz herhangi bir isimle anlaşma sağlanmadığı belirtilerek, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Açıklama ayrıca, "Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından, yönetim kurulumuz bir araya gelerek Teknik Direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir." ifadeleri yer aldı.