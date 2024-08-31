Erdoğan: Sürdürülebilir balıkçılık için denizlerimizi korumamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı programında yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi yine hep birlikte "Vira bismillah" diyerek sezonu açtıklarını söyledi.

Balıkçılığın, Yunus Aleyhisselam'ın, sabredenin, "Ya nasip" diyenlerin mesleği olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kaptanın oğlu olarak, bir kardeşiniz olarak, heyecanınızı gözlerinizden okuyorum. Sizlerin şahsında tüm balıkçı kardeşlerimize Rabbimden bereketli, başarılı bir sezon niyaz ediyorum. Ağlarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar daima balıkçıların yanında olduklarını vurgulayarak, "Sektörümüzün gelişmesi için reel rakamlarla 23 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 16 milyar lira yetiştiricilik desteği, 561 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği başta olmak üzere toplam 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Balıkçılara yönelik desteklerinin sadece bunlarla kalmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılamak için toplam 35 milyar lira Hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde de balıkçılarımızın Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık. Ayrıca balık stoklarımızı artırmak adına denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te tam 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Verdiğimiz bu desteklerin karşılığını da hamdolsun aldık, alıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçıların yoğun emeği, gayretli çabaları ve sağlanan destekler sayesinde su ürünlerinin her zaman rekorların sektörü olduğunu dile getirerek, "2023-2024 sezonunda yıllık üretim miktarı ilk defa 1 milyon tonu geçerek, bu rekorlara yenisi eklendi. Bu rakamın 454 bin tonu avcılıktan elde edildi. Sadece üretimde değil, ihracatta da her yıl üst üste rekor kırıyoruz. Son olarak, geçtiğimiz yıl yüzde 40'ı Avrupa Birliği üyesi olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptık. Böylece ülke ekonomisine tam 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık. Tüm bu başarılarda emeği olan balıkçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerin korunması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini sadece denizlerimiz, sadece balıkçılarımız değil milletçe hepimiz ödüyoruz. Bunun için siz balıkçı kardeşlerimizden daha fazla hassasiyet bekliyorum. En son teknolojiyle donatılmış balıkçı gemilerimiz sadece kendi kara sularımızda değil artık uluslararası sularda da boy gösteriyor. Balıkçılarımızın avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere geçen yıl 10 olan anlaşma sağladığımız ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardık. 12 ülkeyle de müzakerelerimizde son aşamaya geldik."

Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını hatırlıyoruz. İhmalkarlığın bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz. Son teknolojiyle donatılmış balıkçı gemilerimiz uluslararası sularda da boy gösteriyor.

Her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Geçen yıl anlaşma sayısı 10 olan ülke sayısını 15'e çıkardık. 12 ülkeyle müzakerelerde son aşamaya geldik. 8 farklı ülkede avcılık faaliyetlerinde bulunuyoruz. Sürdürebilir balıkçılık için denizlerimizi korumalıyız. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hakkımız olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız.

Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz. Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Sizden beklentim, su ürünleri avcılığına getirilen kurallara riayet etmenizdir. Bu denizler bu balıklar miras değil emanettir. Denizlerimizin korunmasına balıkçı kardeşlerimizin öncülük etmesini diliyorum. Sizlere bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum.