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Para milli okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı

Para milli okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay finalini kazanarak altın madalyaya uzandı..

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazanarak tarih yazdı..

16 YIL SONRA GELEN ALTIN MADALYA

Kadınlar makaralı yay finalinde İran’dan Fatemeh Hemmati'yi 144-141 yenerek şampiyon olan Girdi, Türkiye'ye para okçulukta 16 sene sonra altın madalyayı getirdi.

Para milli okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay yarı finalinde Büyük Britanya'dan Jodie Grinham'ı 145-143 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Bu sonuçla Türkiye toplamda 8 madalyaya ulaştı. Ay-yıldızlılar şimdiye kadar 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

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