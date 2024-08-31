Para milli okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay finalini kazanarak altın madalyaya uzandı..

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazanarak tarih yazdı..

16 YIL SONRA GELEN ALTIN MADALYA

Kadınlar makaralı yay finalinde İran’dan Fatemeh Hemmati'yi 144-141 yenerek şampiyon olan Girdi, Türkiye'ye para okçulukta 16 sene sonra altın madalyayı getirdi.

Para milli okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay yarı finalinde Büyük Britanya'dan Jodie Grinham'ı 145-143 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Bu sonuçla Türkiye toplamda 8 madalyaya ulaştı. Ay-yıldızlılar şimdiye kadar 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.